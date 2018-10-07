Раскрыты некоторые технические характеристики планшета Chuwi Hi10 Air

От производителя стало известно, что в Chuwi Hi10 Air будет поддерживаться функция Fast Charging. Новинка оснащена 10,1 дюймовым IPS-экраном, размер которого 1920x1200 пикселей. Габариты нового устройства 261,8x167,3 мм, а его толщина – 8,8 мм, также указывается и вес планшета всего 562 г. Корпус Chuwi Hi10 Air сделан из метала, в гаджете имеется разъём USB-C и возможность полностью зарядиться за 3 часа, а также необходимую информацию пользователь может вводить посредством стилуса.Более детальная информация о планшете Chuwi Hi10 Air появится ближе к официальной премьере этого устройства.