В Башкирии в ДТП погиб 18-летний водитель ВАЗ-2114
В воскресенье в Башкирии случилось ДТП, в результате которого погиб 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114. Еще четверо пассажиров получили травмы различной степени тяжести, о чем сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по республике.
Авария случилась утром на автотрассе Уфа-Шакша. Машина на большой скорости врезалась в ограждение на участке дороги, где шли ремонтные работы.
В ГИБДД отметили, что возраст пострадавших в аварии составляет 16-17 лет, это две девушки и два парня.
Авария случилась утром на автотрассе Уфа-Шакша. Машина на большой скорости врезалась в ограждение на участке дороги, где шли ремонтные работы.
В ГИБДД отметили, что возраст пострадавших в аварии составляет 16-17 лет, это две девушки и два парня.
Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 13:48