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В Башкирии в ДТП погиб 18-летний водитель ВАЗ-2114

В воскресенье в Башкирии случилось ДТП, в результате которого погиб 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114. Еще четверо пассажиров получили травмы различной степени тяжести, о чем сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по республике.

В Башкирии в ДТП погиб 18-летний водитель ВАЗ-2114

Авария случилась утром на автотрассе Уфа-Шакша. Машина на большой скорости врезалась в ограждение на участке дороги, где шли ремонтные работы.

В ГИБДД отметили, что возраст пострадавших в аварии составляет 16-17 лет, это две девушки и два парня.


 
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Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 13:48

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