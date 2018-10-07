В Башкирии в ДТП погиб 18-летний водитель ВАЗ-2114

Авария случилась утром на автотрассе Уфа-Шакша. Машина на большой скорости врезалась в ограждение на участке дороги, где шли ремонтные работы.В ГИБДД отметили, что возраст пострадавших в аварии составляет 16-17 лет, это две девушки и два парня.