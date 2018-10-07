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Эксперты рассказали о симптомах и последствиях заправки "паленым" бензином

Пока цены на бензин продолжают расти, его качество не повышается, а в некоторых случаях, ухудшается. Эксперты называли несколько признаков “паленого” бензина и последствий заправок таковым.

Эксперты рассказали о симптомах и последствиях заправки "паленым" бензином

Отмечается, что в первую очередь мощностные характеристики с некачественным топливом существенно снижаются. Автомобиль медленнее разгоняется, могут быть проблемы со стартом, а периодически двигатель может и вовсе глохнуть. Кроме того, мотор может быть не так просто заглушить после поездки. Поршни получают чрезвычайно большую нагрузку, что может привести к выходу из строя всей системы. Эксперты заявляют, что после заправки особенно некачественным продуктом, авто может больше не завестись.

После “паленого” бензина следует тщательно промыть форсунки и бензобак, в противном случае поломка машины может начаться с них. Выпускной коллектор может взорваться от перегрева, а система поршней покроется нагаром, после чего необходимо провести их очистку. С учетом данных последствий, эксперты рекомендуют незамедлительно доставить автомобиль на ближайшее СТО после первых признаков некачественного топлива.


 
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Авто
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 13:30

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