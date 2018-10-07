Дедушка и внук погибли в пожаре жилого дома в Саратове
Двое мужчин скончались в результате пожара, возникшего ночью в Саратове. Как сообщают из пресс-службы регионального главка МЧС РФ, возгорание было зафиксировано в частном жилом доме по улице Грузинской.
В сообщении отмечается, что погибшими являются мужчины 1928 и 1978 года рождения: дедушка и внук. Кроме них от пожара пострадала женщина, которую поспешно госпитализировали в тяжелом состоянии.
В причинах возгорания предстоит разобраться специалистам.
В сообщении отмечается, что погибшими являются мужчины 1928 и 1978 года рождения: дедушка и внук. Кроме них от пожара пострадала женщина, которую поспешно госпитализировали в тяжелом состоянии.
В причинах возгорания предстоит разобраться специалистам.
Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 11:14