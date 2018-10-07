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Любимый кутюрье Ксении Бородиной Дарья Гаузер впервые стала мамой

Любимый дизайнер прославленной телеведущей скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Ксении Бородиной впервые стала мамой: у Дарьи Гаузер родился мальчик.

Любимый кутюрье Ксении Бородиной Дарья Гаузер впервые стала мамой

Известнейшая теледива Ксения Бородина, многими любимые исполнительницы Вера Брежнева и Сати Казанова, а также популярная танцовщица и супруга Павла Воли Ляйсан Утяшева являются не единственными знаменитостями, которые отдавали и продолжают отдавать свое предпочтение нарядам от кутюрье Дарьи Гаузер.

Не так давно дизайнер сообщила своим преданным поклонникам, что они с мужем приняли решение перебраться жить из Москвы в Сочи. По словам Дарьи, ей хотелось жить ближе к морю, к чистому воздуху и невероятно красивым пейзажам. Вот только почти сразу же Гаузер объяснила фанатам, что стало причиной ее такого достаточно неожиданного решения. Оказалось, что модельер беременна и совсем скоро впервые станет мамой.

Именно интересное положение Дарьи и привело к тому, что дизайнер вместе с супругом переехала в Сочи. Выяснилось, что первой беременности модельер ждала, как чуда, на протяжении двух с половиной лет, ведь в своем возрасте Гаузер боялась, что попросту не сможет познать радость материнства. Отметим, что любимому кутюрье Ксении Бородиной сорок лет и несколько часов назад новоиспеченная мама родила сына.

Любимый кутюрье Ксении Бородиной Дарья Гаузер впервые стала мамой

Считанные часы назад Дарья Гаузер написала у себя на страничке в социальной сети Instagram пост, в котором сообщила верным фанатам, что родила мальчика. По мнению дизайнера, многие ее подписчицы, которые уже познали радость материнства, смогут сейчас понять ее чувства. До сих пор модельер не может поверить в свое счастье, в то, что сразу после появления на свет малыша она смотрела в его глубокие и «инопланетные» глаза и замирала от бесконечного счастья. Чувствовала шелк прикосновения кожи к коже, а безусловная любовь разливалась по всем клеткам ее организма.

До сих пор журналистам так и не удалось выяснить, где именно проходили роды у Дарьи Гаузер, и как дизайнер с супругом назвали новорожденного малыша, однако из заявлений обожаемого кутюрье Бородиной становится понятно, что 40-летняя новоиспеченная мамочка счастлива, ведь «семейный фрактал» соединило кружево новых тонких и химических связей.


 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:00

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