Самбурская призналась, что болела за Макгрегора

«Проиграл ваш Макгрегор, только и умеет языком болтать. ХАБИБ красава ещё выше поднял флаг России!», «Анастасия, примите мои соболезнования, но Конар проиграл!», «Ой ну и жаркие страсти, я вот вообще не за кого не болела))) мне как то все равно кто из них выиграет», «Позор, за кого ты болела? Где дружная Россия. Хабиб Нурмагомедов РОССИЯНИН!», - пишут в Сети.

«Болею за Макгрегора. Смотреть не буду, тяжело видеть, как мужики в трусиках дерутся», - заявила звезда сериала «Универс», дополнив свой пост эффектным фото с подругами. На снимке три девушки радостно позируют, демонстрируя на лицах искусственные кровоподтеки и ссадины, обычные для боксеров.Но подписчики откликнулись недовольным хором, упрекая актрису, что она болеет не за соотечественника.