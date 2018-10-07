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Самбурская призналась, что болела за Макгрегора

Известная российская актриса Настасья Самбурскаяч призналась в Instagram, что болела за ирландского боксера Конора Макгрегора. Но, как известно, состоявшийся накануне поединок завершился не в его пользу.

Самбурская призналась, что болела за Макгрегора

«Болею за Макгрегора. Смотреть не буду, тяжело видеть, как мужики в трусиках дерутся», - заявила звезда сериала «Универс», дополнив свой пост эффектным фото с подругами. На снимке три девушки радостно позируют, демонстрируя на лицах искусственные кровоподтеки и ссадины, обычные для боксеров.

Но подписчики откликнулись недовольным хором, упрекая актрису, что она болеет не за соотечественника.

«Проиграл ваш Макгрегор, только и умеет языком болтать. ХАБИБ красава ещё выше поднял флаг России!», «Анастасия, примите мои соболезнования, но Конар проиграл!», «Ой ну и жаркие страсти, я вот вообще не за кого не болела))) мне как то все равно кто из них выиграет», «Позор, за кого ты болела? Где дружная Россия. Хабиб Нурмагомедов РОССИЯНИН!», - пишут в Сети.


 
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 10:16

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