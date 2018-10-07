Фотографии планшета Pixel Slate опубликованы в Сети
Фотографии нового планшета Pixel Slate от компании Google опубликованы инсайдерами в Сети. Уже во вторник 9 октября состоится официальная презентация новинки и аксессуаров к ней.
До сегодняшнего дня было мало известно о новом гаджете от компании Google, однако в Сети появились изображения планшета, который готовятся представить. Некоторые детали дизайна очень схожи со смартфоном Pixel 3, например, на фронтальной панели также расположился стереофонический громкоговоритель. Планшет получил разъем USB Type-C и пару камер, что касается рамок, то они есть, но не очень широкие, а сам аппарат достаточно тонкий.
На официальной презентации компания Google представит еще и аксессуары к Pixel Slate. Пока известно только о стилусе с клавишей и обложке, в которую встроена клавиатура. Все остальные подробности о данном планшете пока держатся в секрете, как и цена.
До сегодняшнего дня было мало известно о новом гаджете от компании Google, однако в Сети появились изображения планшета, который готовятся представить. Некоторые детали дизайна очень схожи со смартфоном Pixel 3, например, на фронтальной панели также расположился стереофонический громкоговоритель. Планшет получил разъем USB Type-C и пару камер, что касается рамок, то они есть, но не очень широкие, а сам аппарат достаточно тонкий.
На официальной презентации компания Google представит еще и аксессуары к Pixel Slate. Пока известно только о стилусе с клавишей и обложке, в которую встроена клавиатура. Все остальные подробности о данном планшете пока держатся в секрете, как и цена.
Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:45