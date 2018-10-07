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Хабибу Нурмагомедову отказались вручить пояс чемпиона UFC

Хабибу Нурмагомедову отказались вручить заслуженный пояс чемпиона UFC. После победы над ирландцем Конором Макгрегором чемпион вышел из восьмиугольника и устроил массовую потасовку со зрителями, в связи с чем вызвал негативную реакцию организаторов поединка.

Хабибу Нурмагомедову отказались вручить пояс чемпиона UFC

Как стало известно, Нурмагомедов, будучи чемпионом UFC, получит свой пояс позже. Президент данной организации Дана Уайт отказался предоставить заслуженную награду победителю. Основанием для решения послужила напряженная обстановка в октогоне. Бой между ирландцем и россиянином был не только противостоянием бойцов но, как отмечают многие СМИ, также противостоянием идеологий. Это повлекло за собой достаточно большое количество конфликтов до поединка, в связи с чем, оба бойца вышли на поединок в крайне возбужденном состоянии.

Результатом столь эмоционального боя стало событие, в ходе которого Нурмагомедов принял участие во втором "бое" за вечер. Чемпион перелез ограждение восьмиугольника и запрыгнул в толпу, впрочем, его достаточно быстро ограничили в действиях охранники. Далее в восьмиугольнике появились фанаты россиянина и попытались нанести урон Макгрегору. Случилась многолюдная потасовка.


 
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Спорт / Главные новости
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 09:53

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