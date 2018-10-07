Компания LG Electronic выпустил смартфон-книжку с двумя дисплеями

По предварительным данным, новое устройство получит название Mobile phone и визуально будет напоминать книжку. Внутри гаджета разработчики установят два дисплея, имитирующие страницы, пользователи смогут их перелистывать соответствующим движением руки. Экраны планируют разработать на основе гибких материалов, поэтому их края будут загибаться.Новый гаджет предназначен как для чтения электронных книг, так и для общения в мессенджерах, просмотра видео и общения в сети мобильных операторов, поэтому в верхней части устройства будут встроены динамик и камера. Информация о дате премьеры смартфона-книжки пока отсутствует.