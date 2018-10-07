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Эпатажный сын Елены Яковлевой стал красавцем после смены имиджа

Денис Шальных, являющийся сыном популярной актрисы Елены Яковлевой, сменил имидж. 25-летний парень, имеющий яркую нестандартную внешность, стал красавцем.
Эпатажный сын Елены Яковлевой стал красавцем после смены имиджа

Молодой человек сменил стрижку и отрастил длинную бороду. Кроме этого, Денис Шальных много времени проводит в спортзале, что заметно по его рельефным мышцам. Многочисленные нательные рисунки заиграли по-новому на подкачанном теле парня. Фолловерам перемены сына актрисы пришлись по вкусу. Фанатки часто делают комплименты его брутальному облику и голубым глазам. Многие завидуют молодому человеку из-за его прекрасной физической формы.
Эпатажный сын Елены Яковлевой стал красавцем после смены имиджа

Однако не всем понравился образ наследника Елены Яковлевой. У Дениса Шальных множество тату по всему телу, а также видны шрамы. Сына кинозвезды часто критикуют за большую любовь к бодимодификациям.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:45

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