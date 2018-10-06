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Ольга Рапунцель с радостью сообщила, что ей удалось наладить контакт с мамой и сестрой

Участница телепроекта «Дом-2» Ольга Рапунцель несколько часов назад сообщила своим подписчикам о том, что они с Дмитрием Дмитренко наконец-то помирились с ее мамой и младшей сестрой.

Многие были рады такой новости и похвалили супругов за то, что они нашли общий язык со своими родственниками, поскольку ближе их у них никого нет.

Ольга Рапунцель с радостью сообщила, что ей удалось наладить контакт с мамой и сестрой

«Молодцы Дмитриенко! Надо налаживать отношения, раз уж все равно семья!», «Вот это совершенно другое дело, по-взрослому поступили, молодцы, а то устраивают какие-то детские разборки, что прямо смешно смотреть», «Наконец-то они приняли правильное решение, очень рада за их семью», - писали фанаты в комментариях.

Однако были и те, кто уличил Олю и Диму в лицемерности, ведь пойти на примирение с беременной Аленой они решили лишь тогда, когда выбыли из конкурса «Человек года» и поняли, что им больше нечего делить.

Ольга Рапунцель с радостью сообщила, что ей удалось наладить контакт с мамой и сестрой

«Какие же вы лицемерные, как за квартиру дрались, так мама и Алена были врагами, а теперь любимые родственники, фу», «Помирились до следующего конкурса, а потом все по новой», «Хватит уже, все мы знаем, как вы миритесь. Вы с Димой не можете нормально жить», - высказываются недоброжелатели.

Стоит отметить, что Рапунцель не стала реагировать на критику и обвинения в свой адрес, дабы не разжигать еще больший скандал и дать пользователям Сети самим во всем разобраться.

Ольга Рапунцель с радостью сообщила, что ей удалось наладить контакт с мамой и сестрой

Напомним, что несколько дней назад супруги вернулись из Владивостока, где Оля также сумела найти контакт с мамой своего мужа. До этого женщина не воспринимала ее, как невестку и умоляла сына не жениться на ней, однако сейчас она поняла, что ничего не изменит и решила дружить с избранницей Димы.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:45

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