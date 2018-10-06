Песков рассказал, как Путин намерен отпраздновать свой день рождения
Российский госдеятель и пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, как именно будет праздновать свой 66-й день рождения глава государства. По его словам, президент планирует провести этот день в компании близких и родных.
Дмитрий Песков отметил, что на праздник по случаю дня рождения президента России приглашен Сильвио Берлускони, в прошлом премьер-министр Италии, который подтвердил, что уже едет к Путину. Он опубликовал в своем блоге Facebook фотографию, на которой сидит в салоне самолета.
Свой 65 день рождения Владимир Путин проводил в компании лидера КНР Си Цзиньпина, с которым, как утверждает президент, они просто выпили водки и закусили обычной колбасой. Напомним, что день рождения главы государства 7 октября.
Дмитрий Песков отметил, что на праздник по случаю дня рождения президента России приглашен Сильвио Берлускони, в прошлом премьер-министр Италии, который подтвердил, что уже едет к Путину. Он опубликовал в своем блоге Facebook фотографию, на которой сидит в салоне самолета.
Свой 65 день рождения Владимир Путин проводил в компании лидера КНР Си Цзиньпина, с которым, как утверждает президент, они просто выпили водки и закусили обычной колбасой. Напомним, что день рождения главы государства 7 октября.
Политика
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:01