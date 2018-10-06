Макс Фадеев в своем Instagram трогательно поздравил Наргиз с днем ее рождения

Максим Фадеев опубликовал совместный фотоснимок с Наргиз в своем блоге Instagram и подписал его теплыми словами, которые были посвящены Наргиз и ее дню рождения. Под фотографией он отметил, что Наргиз его родной и любимый человек, пожелал ей быть такой же необычной и независимой. Также Фадеев подчеркнул, что 5 лет знакомства пролетели очень быстро. Он с нетерпением ждет ее гастрольный тур, а сегодня ее концерт состоится в Кургане.Спустя несколько минут пост продюсера набрал более шести тысяч отметок «Нравится». Читатели его блога тоже принялись поздравлять певицу, а некоторые подписчики заметили, что эти теплые и трогательные слова шли от самого сердца Фадеева.