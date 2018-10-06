Экстрасенс рассказала о скорой серьёзной болезни Евгения Петросяна

Сейчас российская общественность во всю обсуждает громкий и не менее скандальный бракоразводный процесс известной пары Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Не остаются в стороне и семейные эксперты, а также экстрасенсы. На днях ясновидящая Кажетта Ахметжанова рассказала, что в будущем, а именно уже через год, артиста ждут серьёзные проблемы со здоровьем и болезни, которые предупредить он может сейчас, обратив внимание на своё самочувствие.Кроме того, экстрасенс считает, что супругам не стоило начинать развод, ведь это скажется на их дальнейшей жизни и популярности, которая скоро пойдёт на спад из-за отдельных выступлений. Несмотря на мнение общественности, Евгений Петросян и Елена Степаненко продолжают делить имущество, постепенно подходя к завершению скандальной истории.