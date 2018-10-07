В мозге человека обнаружена анатомия свободной воли

Ученые провели исследование среди пациентов, страдающих таким психологическим расстройством, при котором отсутствует желание совершать какие-либо действия и брать ответственность на себя. В основном у таких людей происходит движение конечностей, которые они не хотят контролировать. Параллельно с этим авторы исследований сравнили данные симптомы с акинетическим мутизмом, где мозг сам провоцирует физическую активность тела, хотя оно находится без движения. Такое заболевание часто путают с комой, где присутствуют редкие движения. Это говорит медикам о явном нарушении связей между разными участками мозга.Для того чтобы выяснить места с такими нарушениями, эксперты прибегли к новому методу сопоставления сетей, которые повреждены, например, в результате травмы головы. У 28 человек с диагнозом акинетического мутизма была обнаружена воля в части коры, отвечающей за принятие окончательных решений и за внимание.То, что человек может оказывать влияние на собственную судьбу, вероятнее всего, находится в неврологической сети головного мозга. Ученые провели ряд исследований и выяснили, что именно там находится зона, отвечающая за анатомию свободы воли. Если им удастся более точно установить эти места, то можно будет ответить, почему же человек смог развить такой высокий уровень чувства собственного достоинства.