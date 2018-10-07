Психологи составили ТОП-8 фраз, которые партнёры не хотят слышать от избранников

Психологи убеждены, что за любой общей проблемой в паре кроется обида, неуверенность и ли же недосказанность. Исходя из этого, эксперты озвучили ТОП-8 фраз и высказываний, которые партнёры ненавидят и не хотят слышать от своего избранника. На первом месте расположились замечания по поводу лишнего веса. Женщину подобное может обидеть настолько, что она просто уйдёт в себя, но вряд ли немедленно займётся улучшением фигуры. В таких случаях психологи рекомендуют вместе заняться спортом, но делать это ненавязчиво и без фанатизма.Замечания по поводу запаха тела тоже не принесут ничего хорошего в отношения. Иногда неприятный аромат можно почувствовать не по причине плохой гигиены, а просто потому что на генетическом уровне люди несовместимы. Здесь более уместным будет поход к врачу после предварительной спокойной беседы. Критиковать партнёра в излишней эмоциональности не стоит, ведь крики, бурная реакция на замечания и слёзы иногда являются лишь следствием более серьёзной проблемы, которую следует решить вместе. Нередки случаи, когда мужчины корят свою вторую половину за фригидность, не понимая, что это может заставить её замкнуться в себе ещё больше. Здесь психологи рекомендуют включить фантазию и подумать, как пробудить в девушке желание.Для мужчин невыносимым станет разговор о том, что у него маленький половой член, а некоторые после услышанного и вовсе могут обзавестись кучей комплексов, мешающих нормальным отношениям и интимной жизни. Тоже самое касается и недовольства со стороны одного из партнёров тем, как протекает сексуальна жизнь. Довольно осторожно нужно быть в моменты, когда хочется раскритиковать возлюбленного или возлюбленную в окружении родственников или близких друзей, так как делать этого категорически нельзя из-за риска унизить партнёра в глазах других людей. Напоследок психологи рекомендуют не давать настойчивых советов о том, что работа, которой занимается человек, ему не подходит. Это выглядит как обесценивание его деятельности, а также пробуждает желание найти того, кто оценить старания по достоинству.