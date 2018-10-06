В Бурятии в ДТП погибли два человека

Авария случилось утром 6 октября в 10:37 у поселка Тапхар. В ДТП столкнулись минивэн и легковой автомобиль. Виновником происшествия стал 48-летний водитель авто марки Toyota Camry. Он выехал на встречную полосу, вследствие чего столкнулся с Hyundai Starex, где ехали отец и сын. Из-за мощного столкновения Toyota полностью повреждена, а водитель и пассажир от полученных травм несовместных с жизнью скончались на месте. При этом люди, которые находились в минивэне, получили незначительные повреждения. После медосмотра они отказались от госпитализации.В данное время по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.