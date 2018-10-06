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Тимати и его избранница выступили в Грозном в день рождения Рамзана Кадырова

Тимати и его возлюбленная Анастасия Решетова выступили в Грозном в день рождения Рамзана Кадырова. Для избранницы рэпера это было дебютное выступление на сцене.
Тимати и его избранница выступили в Грозном в день рождения Рамзана Кадырова

Вчера, 5 октября, Рамзан Кадыров отмечал свой 42-й день рождения. С личным праздником главу Чеченской республики приехали поздравить многие знаменитости, среди которых была Тина Канделаки. Телеведущая поздравила политического деятеля, произнеся проникновенную речь, в которой указала на то, что считает его сильным и пожелала не делать остановок на достигнутом.
Тимати и его избранница выступили в Грозном в день рождения Рамзана Кадырова

Тимати и его избранница выступили в Грозном в день рождения Рамзана Кадырова

Сам же Рамзан Кадыров поздравил жителей города с другим праздником – Грозному исполнилось ровно 200 лет. В честь юбилея в чеченской столице устроили праздничный концерт, на который прибыл известный рэпер Тимати. Певец вышел на сцену исполнить песню о Грозном и Чечне, сделав это в компании своей избранницы Анастасии Решетовой, для которой это выступление было дебютным. Брюнетка примерила весьма скромный образ: она была с платком на голове и длинном наряде темного цвета. Она проникновенно исполнила припев композиции.


 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 14:00

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