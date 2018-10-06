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Уральский исследователь зафиксировал «загадочные звуки» на МКС

Валентин Дегтярев, являющийся уральским исследователем, а также радиолюбителем, зафиксировал «загадочные звуки» в ходе трансляции, которая велась с МКС. Он считает, что речь может идти в данном случае о полтергейсте на международной космической станции.
Уральский исследователь зафиксировал «загадочные звуки» на МКС

По словам исследователя, запись трансляции была сделана ночью 2 октября, когда космонавты спали. Операторы NASA, а также Роскосмоса не переговаривались в эфире. Вначале в эфире была полная тишина. Потом вдруг с орбиты донёсся очень странный голос. Валентин Дегтярев заявил, что произносимые звуки были похожи на речь из английского языка. По словам исследователя, им было смонтировано соответствующее видео. Он циклично воспроизвел звуковой фрагмент. По мнению Дегтярева, на МКС творится что-то странное. По всей станции начали находить непонятные отверстия, что может свидетельствовать о появлении на МКС полтергейста.

Также исследователь не исключает возможность, что кто-то из космонавтов на космической станции сошел с ума. Дегтярев заметил, что он на месте космонавтов окропил бы там все святой водой, а также прочел определенные молитвы.


 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:45

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