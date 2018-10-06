Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова рассказали о приемной дочери

По словам артистов, Алену Деркач они приняли решение взять еще 5 лет назад, в то время когда она поступила в студию "Певцовътеатр". Ольга Дроздова сказала, что у девушки возникли проблемы со здоровьем. Артисты приняли решение поселить ее у себя, так как ей требовалась забота и помощь. Дмитрий Певцов добавил, что они опасались за жизнь студентки. Учеба в театральном вузе – это хронические недосыпания, чудовищные физические и психические нагрузки.Алена Деркач очень благодарна актерам, которых она просто обожает. Артисты отвечают девушке взаимностью, при этом называют ее своей дочерью, хоть по документам она им никто. Однако звездное семейство уже раздумывает над данным вопросом.