В Сеть выложили изображения флагманского современного смартфона OnePlus 6T

Из рендеров видно, что устройство имеет каплевидный вырез, а также двойную основную камеру, которая располагается вертикально. Она имеет разрешение на 20 Мп, а также 16 Мп. Согласно предварительной информации, версию OnePlus 6T наделят 6,4-дюймовым дисплеем AMOLED (разрешение 1080х2340 пикселей). Имеет место также фронтальная камера на 20 Мп. Устройство оснащается топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 845, встроенным в экран сканером отпечатков пальцев.У модели есть три версии: с ОЗУ на 6 ГБ и ПЗУ на 64 ГБ, с ОЗУ на 8 ГБ и ПЗУ на 128 ГБ, с ОЗУ на 8 ГБ и ПЗУ на 256 ГБ. Смартфон имеет следующие размеры на 157,5х75,7х8,2 мм. OnePlus 6T официально должны анонсировать 17 октября.