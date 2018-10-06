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В Сеть выложили изображения флагманского современного смартфона OnePlus 6T

Производитель чехлов Olixar, а также британский магазин MobileFun выложили в сеть изображения флагманского современного смартфона OnePlus 6T. Устройство пока не представили официально.
В Сеть выложили изображения флагманского современного смартфона OnePlus 6T

Из рендеров видно, что устройство имеет каплевидный вырез, а также двойную основную камеру, которая располагается вертикально. Она имеет разрешение на 20 Мп, а также 16 Мп. Согласно предварительной информации, версию OnePlus 6T наделят 6,4-дюймовым дисплеем AMOLED (разрешение 1080х2340 пикселей). Имеет место также фронтальная камера на 20 Мп. Устройство оснащается топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 845, встроенным в экран сканером отпечатков пальцев.

У модели есть три версии: с ОЗУ на 6 ГБ и ПЗУ на 64 ГБ, с ОЗУ на 8 ГБ и ПЗУ на 128 ГБ, с ОЗУ на 8 ГБ и ПЗУ на 256 ГБ. Смартфон имеет следующие размеры на 157,5х75,7х8,2 мм. OnePlus 6T официально должны анонсировать 17 октября.


 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:15

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