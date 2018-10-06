Анастасия Костенко о разводе родителей: «Не было судов и выпрашивания алиментов»

«Мама всегда подсказывала мне, когда и с чем поздравлять папу и бабушку. А раз в неделю я обязательно приходила к ним ночевать. Родители мои дорогие, я вас люблю!», — рассказывает Настя журналистам.

Сегодня у девушки немало поклонников, которые следят за её личной жизнью. Накануне она рассказала некоторые подробности из истории своей семьи.Родители Насти развелись, когда ей было всего 5 лет. Сегодня, воспитывая дочку от Тарасова, девушка признается, что перед ней есть пример, и она благодарна родителям за «достойный развод». Ведь именно, благодаря цивилизованному расставанию папы и мамы, она смогла вырасти нормальным человеком, говорит Костенко.Она рассказывает, что ее мама оказалась мудрой женщиной — не препятствовала встречам папы с дочкой и не настраивала ребёнка против него. Отбросив личные обиды, мама всегда хотела, чтобы Анастасия поддерживала отношения с отцом и с его родней.Жена спортсмена рассказывает, что после развода не чувствовала себя одинокой, в отличие от многих своих сверстников.Теперь девушка строит свои семейные отношения, основываясь на примере родителей. Несмотря на завистников и недоброжелателей, Дмитрий и Анастасия счастливы в браке, а недавно у них родилась прелестная малышка.