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Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук показали свое «семейное гнездышко»

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук отметили пять лет супружеской жизни. В честь праздника пара пригласила к себе в гости Андрея Малахова со съемочной группой для того, чтобы показать свой особняк.
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук показали свое «семейное гнездышко»

Алексей Чумаков самостоятельно выбирал участок для дома, а также контролировал строительство. Территория составляет 20 соток, на которых кроме особняка, есть большой бассейн и баня. Супруги рассказали, что перед рождением дочки комнаты пришлось перераспределять, так как, несмотря на большой дом, они не подозревали, что в скором времени станут родителями.

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук показали свое «семейное гнездышко»


Стоит напомнить, что артисты начинали свою творческую карьеру «с нуля». Москва талантливых провинциалов встретила негостеприимно. У каждого из супругов долгое время не было личного жилья, именно поэтому своему «дому мечты» они очень рады. Пара старается каждый метр дома сделать удобным и красивым.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:16

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