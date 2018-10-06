Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук показали свое «семейное гнездышко»

Алексей Чумаков самостоятельно выбирал участок для дома, а также контролировал строительство. Территория составляет 20 соток, на которых кроме особняка, есть большой бассейн и баня. Супруги рассказали, что перед рождением дочки комнаты пришлось перераспределять, так как, несмотря на большой дом, они не подозревали, что в скором времени станут родителями.Стоит напомнить, что артисты начинали свою творческую карьеру «с нуля». Москва талантливых провинциалов встретила негостеприимно. У каждого из супругов долгое время не было личного жилья, именно поэтому своему «дому мечты» они очень рады. Пара старается каждый метр дома сделать удобным и красивым.