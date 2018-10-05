Ольга Бузова анонсировала свое выступление в Comedy Club в Ереване

"Сегодня в 21.00 на любимом канале ТНТ смотрите новый выпуск Камеди Клаб из Еревана... Я там была первый раз, и по просьбе @pavelvolyaofficial и @martirosian_official исполнила их любимую песню НочьТекила... Мальчикам понравилось, а как вам?" - спрашивает своих подписчиков знаменитость.

Стендаперы не раз приглашали Ольгу на сцену, где подшучивали над девушкой. Вот и теперь Бузова слетала с командой юмористов в Ереван.У себя в Инстаграме сегодня Ольга анонсировала свое выступление на площадке популярного комедийного шоу. Певица отмечает, что в Ереване она побывала первый раз, а пригласили её туда Гарик Мартиросян и Павел Воля.Надо отметить, что за каких-то 20 минут пост набрал огромное количество просмотров и даже лайков. Правда, многие были недовольны, что Бузова опять поёт под "фанеру".