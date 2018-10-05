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Ольга Бузова анонсировала свое выступление в Comedy Club в Ереване

Ввиду того, что Ольга Бузова и Comedy Club работают на одном канале ТНТ, продюсеры довольно часто сталкивают их вместе.

Стендаперы не раз приглашали Ольгу на сцену, где подшучивали над девушкой. Вот и теперь Бузова слетала с командой юмористов в Ереван.

Ольга Бузова анонсировала свое выступление в Comedy Club в Ереване

У себя в Инстаграме сегодня Ольга анонсировала свое выступление на площадке популярного комедийного шоу. Певица отмечает, что в Ереване она побывала первый раз, а пригласили её туда Гарик Мартиросян и Павел Воля.

"Сегодня в 21.00 на любимом канале ТНТ смотрите новый выпуск Камеди Клаб из Еревана... Я там была первый раз, и по просьбе @pavelvolyaofficial и @martirosian_official исполнила их любимую песню НочьТекила... Мальчикам понравилось, а как вам?" - спрашивает своих подписчиков знаменитость.

Надо отметить, что за каких-то 20 минут пост набрал огромное количество просмотров и даже лайков. Правда, многие были недовольны, что Бузова опять поёт под "фанеру".


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:59

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