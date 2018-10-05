«Цель – импичмент»: Эксперт прокомментировал реакцию СМИ на Трампа с прилипшей к ботинку бумаге
Американские блогеры и СМИ иронизируют над Дональдом Трампом из-за прилипшей к его ботинку бумаги, похожей на туалетную, во время визита в Миннесоту. По мнению политолога Александра Асафова, «руками» медиа оппоненты нынешнего президента США намереваются нанести ущерб его репутации и привести к импичменту.
Для заокеанского государства процесс «очернения» Трампа является достаточно обыденным инструментом, отметил эксперт в интервью для издания «Национальные новости». Американский лидер всегда был и остается под пристальным наблюдением. Западные СМИ массово высмеивали президента после встречи с Путиным, публиковали материалы о его якобы психическом нездоровье. Не прошел незамеченным и эпизод с прилипшей к ботинку бумаге, напоминающей туалетную. С ней он прошествовал, как видно на отснятом в аэропорту ролике, к трапу своего самолета после визита в Миннесоту.
Асафов считает, что оппоненты Трампа пытаются с помощью СМИ очернить его в глазах общественности перед стартом предвыборной гонки 2020 года, не позволить переизбраться на второй срок. Противники американского президента нанесением значительного ущерба его репутации могут преследовать и другие цели, например, привести его к импичменту. В дальнейшем, уверен политолог, «вал иронии» в сторону Трампа будет только возрастать.
Для заокеанского государства процесс «очернения» Трампа является достаточно обыденным инструментом, отметил эксперт в интервью для издания «Национальные новости». Американский лидер всегда был и остается под пристальным наблюдением. Западные СМИ массово высмеивали президента после встречи с Путиным, публиковали материалы о его якобы психическом нездоровье. Не прошел незамеченным и эпизод с прилипшей к ботинку бумаге, напоминающей туалетную. С ней он прошествовал, как видно на отснятом в аэропорту ролике, к трапу своего самолета после визита в Миннесоту.
Асафов считает, что оппоненты Трампа пытаются с помощью СМИ очернить его в глазах общественности перед стартом предвыборной гонки 2020 года, не позволить переизбраться на второй срок. Противники американского президента нанесением значительного ущерба его репутации могут преследовать и другие цели, например, привести его к импичменту. В дальнейшем, уверен политолог, «вал иронии» в сторону Трампа будет только возрастать.
Политика
Добавил: Чупира Марьяна Сегодня, 17:50