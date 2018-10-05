Дана Борисова рассказала о несправедливом отношении к ней учителя физики

Ведущая окончила школу с серебряной медалью. До золотой награды Дане Борисовой оставался всего лишь один шаг, однако она и не смогла его сделать. В аттестате знаменитости стоит одна 4 по черчению. Но настоящим камнем преткновения для телезвезды стала физика. По ее словам, трудность вызвало не знание предмета, а отношение педагога к ней. Учитель физики постоянно задавал ей сложнейшие задачи, придирался к ее ответам, это также замечали одноклассники ведущей.Телезвезда сидела на уроке физики в углу класса. Знаменитость отметила, что это место ее друзья называли "косяком позора". Невзирая на все трудности, а также отношение учителя, Дане Борисовой удалось получить итоговую высшую оценку по данному предмету.