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Дана Борисова рассказала о несправедливом отношении к ней учителя физики

Дана Борисова поделилась с фанатами своими школьными воспоминаниями. По словам звезды, учителя к ней относились не справедливо, при этом более предвзятым и требовательным был педагог по физике.
Дана Борисова рассказала о несправедливом отношении к ней учителя физики

Ведущая окончила школу с серебряной медалью. До золотой награды Дане Борисовой оставался всего лишь один шаг, однако она и не смогла его сделать. В аттестате знаменитости стоит одна 4 по черчению. Но настоящим камнем преткновения для телезвезды стала физика. По ее словам, трудность вызвало не знание предмета, а отношение педагога к ней. Учитель физики постоянно задавал ей сложнейшие задачи, придирался к ее ответам, это также замечали одноклассники ведущей.
Дана Борисова рассказала о несправедливом отношении к ней учителя физики

Телезвезда сидела на уроке физики в углу класса. Знаменитость отметила, что это место ее друзья называли "косяком позора". Невзирая на все трудности, а также отношение учителя, Дане Борисовой удалось получить итоговую высшую оценку по данному предмету.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:52

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