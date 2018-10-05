Российский топливный союз попросил отменить заморозку цен на АЗС

Независимые АЗС не могут удерживать цены на топливо, поэтому клиенты уходят от них к конкурентам, у которых стоимость держится на прежнем уровне. Тарифы на горючее начали расти, а нефтяные компании с июля не увеличивают продажи на внутреннем рынке. Может возникнуть дисбаланс между оптовыми и розничными ценами на зимнее дизельное топливо. При повышении оптовых цен независимые АЗС будут вынуждены торговать в убыток или закрыться.Правительство приняло меры, и плата за оптовые продажи упала, что в целом оставило ситуацию под контролем. Нефтяные компании взяли на себя обязанность поставлять нефтепродукты на оптовый рынок на 3% выше, чем в прошлом году.