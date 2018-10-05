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Смартфоны Google Pixel 3 и Pixel 3 XL выйдут в бледно-розовом цвете

Компания Google выпустит смартфоны Pixel 3 и Pixel 3 XL в бледно-розовом цвете. Новый оттенок уже имеет официальное название — «песок», само устройство выйдет под префиксом Sand.
Смартфоны Google Pixel 3 и Pixel 3 XL выйдут в бледно-розовом цвете

О выпуске устройств нового поколения представитель компании Google сообщил, когда появились слухи о выходе флагманского смартфона Pixel Ultra, который должен был стать главным конкурентом iPhone. Но вместо этого был анонсирован Google Pixel 3 и опубликованы фотоснимки устройства соответствующей бледно-розовой расцветки. Пока неизвестно, какие еще оттенки получит Pixel 3, прошлое поколение выпускалось в черном и белом цветах.

Новое поколение смартфонов компании Google работает на базе процессора Snapdragon 845, за быстродействие устройства отвечает оперативная память объемом 4 Гб. На борту Google Pixel 3 установлена операционная система Android 9 Pie, которую можно обновить до новой версии. Емкость аккумулятора данного гаджета составляет 3000 мАч. Начальная цена мобильного аппарата пока не объявлена.


 
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Технологии
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 16:31

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