Windows 10 после выхода October Update 2018 начала удалять личные файлы

В данном случае речь ведётся в отношении библиотек Windows – аудиофайлы, видеофайлы, документы, изображения. Если пользователем небыли перед обновлением созданы резервные копии, они утрачены будут навсегда. По словам одного из пользователей, после подключения жёсткого диска к основному ПК через адаптер SATA непосредственно к USB 3.0, он обнаружил диск пустым. На нем остались файлы Upgrade, а также Windows.old. Первый имеет файлы, необходимые для установки новой ОС. Во втором файле содержится информация о предыдущей версии ОС, в случае отказа пользователя от обновления в ходе инсталляции патчей. Разработчиками Microsoft не подтверждено ещё наличие этой ошибки. По словам экспертов, с проблемой практически нельзя справиться самостоятельно. Программистами небыли выявлены закономерности в удалении файлов. Это может являться причиной данного действия.Обновление October Update 2018, выпущенное для Windows 10 даст возможность пользователям применять облачный буфер обмена, использовать Android-программы. Доработке подверглась функция «временная шкала», которая позволяет «перемотать» время назад, посмотреть, какие программы были запущены, а также какая работа проводилась с ними.