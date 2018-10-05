Windows 10 после выхода October Update 2018 начала удалять личные файлы
Пользователи Сети начали жаловаться, что ОС Windows 10, после того как вышло обновление October Update 2018, осуществляет удаление личных файлов. Ряд людей самостоятельно начали устанавливать его, до начала автоматических доставок патчей.
В данном случае речь ведётся в отношении библиотек Windows – аудиофайлы, видеофайлы, документы, изображения. Если пользователем небыли перед обновлением созданы резервные копии, они утрачены будут навсегда. По словам одного из пользователей, после подключения жёсткого диска к основному ПК через адаптер SATA непосредственно к USB 3.0, он обнаружил диск пустым. На нем остались файлы Upgrade, а также Windows.old. Первый имеет файлы, необходимые для установки новой ОС. Во втором файле содержится информация о предыдущей версии ОС, в случае отказа пользователя от обновления в ходе инсталляции патчей. Разработчиками Microsoft не подтверждено ещё наличие этой ошибки. По словам экспертов, с проблемой практически нельзя справиться самостоятельно. Программистами небыли выявлены закономерности в удалении файлов. Это может являться причиной данного действия.
Обновление October Update 2018, выпущенное для Windows 10 даст возможность пользователям применять облачный буфер обмена, использовать Android-программы. Доработке подверглась функция «временная шкала», которая позволяет «перемотать» время назад, посмотреть, какие программы были запущены, а также какая работа проводилась с ними.
В данном случае речь ведётся в отношении библиотек Windows – аудиофайлы, видеофайлы, документы, изображения. Если пользователем небыли перед обновлением созданы резервные копии, они утрачены будут навсегда. По словам одного из пользователей, после подключения жёсткого диска к основному ПК через адаптер SATA непосредственно к USB 3.0, он обнаружил диск пустым. На нем остались файлы Upgrade, а также Windows.old. Первый имеет файлы, необходимые для установки новой ОС. Во втором файле содержится информация о предыдущей версии ОС, в случае отказа пользователя от обновления в ходе инсталляции патчей. Разработчиками Microsoft не подтверждено ещё наличие этой ошибки. По словам экспертов, с проблемой практически нельзя справиться самостоятельно. Программистами небыли выявлены закономерности в удалении файлов. Это может являться причиной данного действия.
Обновление October Update 2018, выпущенное для Windows 10 даст возможность пользователям применять облачный буфер обмена, использовать Android-программы. Доработке подверглась функция «временная шкала», которая позволяет «перемотать» время назад, посмотреть, какие программы были запущены, а также какая работа проводилась с ними.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:00