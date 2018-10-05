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Томография помогла расшифровать обожженный свиток XVI века

С помощью компьютерной томографии ученые расшифровали символы на пострадавшем от огня древнем свитке. Изучением письменного артефакта XVI века занимались специалисты Университета Кардиффа.
Томография помогла расшифровать обожженный свиток XVI века

Манускрипт был найден в поместье Дисс в английском городе Норвич в графстве Норфолк. Довольно быстро историки установили, что документ был создан в XVI веке, однако прочесть его из-за повреждений нанесенных огнем не представлялось возможным. Чтобы дешифровать документ ученые воспользовались методом, впервые примененным в 2013 году. Специалисты прибегли к компьютерной томографии, которая послойно исследует внутреннее строение предмета, не разрушая его структуру.

По словам профессора Пола Розина, университетские программисты написали специальную программу, которая расставила расшифрованные символы по своим местам. В результате выяснилось, что документ содержал в себе учетные данные: информацию об усадьбе, протоколы судебных заседаний и записи о земельных сделках.


 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:29

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