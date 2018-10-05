Томография помогла расшифровать обожженный свиток XVI века

Манускрипт был найден в поместье Дисс в английском городе Норвич в графстве Норфолк. Довольно быстро историки установили, что документ был создан в XVI веке, однако прочесть его из-за повреждений нанесенных огнем не представлялось возможным. Чтобы дешифровать документ ученые воспользовались методом, впервые примененным в 2013 году. Специалисты прибегли к компьютерной томографии, которая послойно исследует внутреннее строение предмета, не разрушая его структуру.По словам профессора Пола Розина, университетские программисты написали специальную программу, которая расставила расшифрованные символы по своим местам. В результате выяснилось, что документ содержал в себе учетные данные: информацию об усадьбе, протоколы судебных заседаний и записи о земельных сделках.