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Саша Черно опровергла слухи, что Иосифу Оганесяну платят за любовь с ней

Яркие участники скандального реалити-шоу "Дом-2" Александра Черно и Иосиф Оганесян являются сегодня звёздами проекта.

Накануне в интернете появилась информация, что с Сашей произошла истерика. А рыдала девушка из-за известия, что якобы Иосифу платят деньги за любовь с ней.

Саша Черно опровергла слухи, что Иосифу Оганесяну платят за любовь с ней

Александра поспешила выложить публикацию в Инстаграме, где опровергает такие домыслы.

"Анонс вышел конечно ужасный, да и день тогда тоже... Но вопрос к вам! Вы люди адекватные? В своём вообще уме? Как можно говорить, что человек встречается со мной из-за денег и ему за это приплачивают? Просто что у вас в головах?", - возмущена Черно в своих комментариях.

Саша Черно опровергла слухи, что Иосифу Оганесяну платят за любовь с ней

Далее девушка довольно эмоционально размышляет о том, что какие неадекватные у неё бывают подписчицы. Также она отмечает, что на проекте им всем платят рекламные деньги. А рыдала она якобы из-за того, что Йося нашел другую девушку.

"Я в шоке от того, насколько у нас в стране гнилые и конченые люди. Ваши мужья с вами из-за выгоды какой-то?... Или вы думаете что у нас настолько всё по-сценарию?... Просто идиотки", - гневается в комментариях пасту девушка.

В окончании публикации Саша уверяет, такую как она тоже можно любить, а также благодарит всех своих адекватных поклонников за поддержку.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:02

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