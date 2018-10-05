Windows 10 больше не будет внезапно обновляться

Также нововведения затронули и Игровой Режим, встроенный в Windows 10. Теперь начатая пользователем игра будет являться для операционной системы фактором, не позволяющим запускать обновление.Ранее внезапно запускавшиеся обновления Windows 10 уже приводили к неприятностям на соревнованиях по киберспорту. В частности, на игровой выставке Gamescom 2017 команда из России Tier 3 Gaming уступила сопернику в матче в PUBG в связи с предложением обновить программную платформу, появившимся в решающий для игры момент.