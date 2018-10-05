Ольга Бузова: «Сергей Зеленский мог стать моим мужем»

«...тогда все остальные шесть будут более продуктивными, мы будем чувствовать вкус к жизни», — рассказывает Зеленский.

После свидания с Сергеем Зеленским Ольга Бузова прониклась чувствами к нему. Она считает его идеальным мужчиной.В 6-м выпуске звезда побывала на свидании с Зеленским. Мужчина устроил девушке морскую прогулку, а потом они уединились в ресторане. Бузова была впечатлена этой встречей, которая растрогала её до слез.Зеленский старался окружить знаменитость заботой, потому что понимал, что девушка много работает.В беседе с журналистами Сергей сказал, что всегда говорил Бузовой, чтобы она делала себе хоть один выходной в неделю.Итак, проект подходит к концу. Осталось совсем немного времени и телезритель узнает, выбрала ли Ольга Бузова кого-нибудь из мужчин или нет.