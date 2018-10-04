СМИ: Том Круз не видится с 12-летней дочерью Сури из-за религии

По словам инсайдера, 56-летний Том Круз не видел дочь уже несколько лет, так как девочка не сайентолог. Для того, чтобы получить опеку над ребенком, Кэти Холмс подписала соглашение, в котором говориться, что она не имеет права негативно высказываться по поводу сайентологии.Голливудский актер после развода все же изредка общался с Сури, но, по настоянию лидера сайентологической Церкви, перестал поддерживать какую-либо связь с семьей. Есть информация, что в прошлом году Том Круз хотел наладить общение с экс-супругой и ребенком, но из этого ничего не получилось.