Эксперты назвали известных знаменитостей, которые не любят Россию

Больше всех ненавидит Россию Дженифер Лоуренс, чего не скрывает, отказывая в интервью журналистам из РФ. На втором месте Морган Фримен, который призывает в видеоролике «вступать в борьбу» против Москвы. Не отстает и Марк Руффало, которого возмущает закон о запрете гей-пропаганды.Кроме того, в перечне оказались Иэн Маккеллен (Гэндальф из «Властелина колец»), певицы Шер и Кети Перри, актёр Джим Керри. Все они возмущены законами РФ против ЛГБТ-сообщества, а также некоторыми позициями российской общественности.