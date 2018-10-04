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Эксперты назвали известных знаменитостей, которые не любят Россию

Американские актёры и певцы, которых многие с огромным удовольствием наблюдают на экранах, не всегда отвечают взаимностью. Эксперты назвали знаменитостей, которые не любят Россию.
Эксперты назвали известных знаменитостей, которые не любят Россию

Больше всех ненавидит Россию Дженифер Лоуренс, чего не скрывает, отказывая в интервью журналистам из РФ. На втором месте Морган Фримен, который призывает в видеоролике «вступать в борьбу» против Москвы. Не отстает и Марк Руффало, которого возмущает закон о запрете гей-пропаганды.

Кроме того, в перечне оказались Иэн Маккеллен (Гэндальф из «Властелина колец»), певицы Шер и Кети Перри, актёр Джим Керри. Все они возмущены законами РФ против ЛГБТ-сообщества, а также некоторыми позициями российской общественности.


 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 16:08

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