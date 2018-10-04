Lionsgate представили новый трейлер картины “Робин Гуд: Начало”

Режиссером ленты выступает Отто Батхерст. Несмотря на то, что он пока не обрел достаточную известность, деятель уже принимал участие в съемках сериала “Черное зеркало” и “Острые козырьки”, популярность которых весьма высока. Исполнитель главной роли Тэрон Эджертон также имеет серьезный опыт участия в кинолентах. Недавно он снялся в картине “Легенда” с Томом Харди в главной роли и, несмотря на место со второго плана, показал себя как восходящую звезду. По некоторым данным, в связи с занятостью Эджертона в другом проекте съемки данного фильма пришлось перенести, что говорит о ценности звезды для режиссера.Стоит отметить, что одним из продюсеров “Робин Гуд: Начало” станет Леонардо Да Каприо. Ранее он спонсировал достаточно прибыльные проекты, в том числе “Авиатор”, “Волк с Уолл-стрит”, а также “Мартовские иды”. Будет ли актер задействован в ленте, остается неизвестным.