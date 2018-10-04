Эксперты назвали самый продаваемый автомобиль в России
Эксперты озвучили наиболее продаваемое авто на территории России. Лидирующую позицию в данном ТОП удерживают модели российского, а также южнокорейского производителя.
Авто Lada Vesta оказалось самым реализуемым в РФ непосредственно по итогам 9 месяцев 2018 года. За отчётный период смогли продать 76 189 единиц. Вторую позицию в рейтинге занимает Kia Rio с числом продаж 75 071 экземпляров.
На третьем месте разместился автомобиль производства РФ - Lada Granta. Реализовано авто в количестве 70 186 штук.
Авто Lada Vesta оказалось самым реализуемым в РФ непосредственно по итогам 9 месяцев 2018 года. За отчётный период смогли продать 76 189 единиц. Вторую позицию в рейтинге занимает Kia Rio с числом продаж 75 071 экземпляров.
На третьем месте разместился автомобиль производства РФ - Lada Granta. Реализовано авто в количестве 70 186 штук.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:52