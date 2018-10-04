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Жителей России ожидает рост цен на все

Министерство природы России готовит экологический сбор, который, по их мнению, является стимулом для производителей и причиной повышения цен. Притом затронет процесс многие сферы.
Жителей России ожидает рост цен на все

Ведомство предлагает повысить ставки на 11,4% для многих производителей. В первую очередь это коснётся производства бумажных мешков и сумок, пластмассовой упаковки, свинцовых аккумуляторов. На данный момент производители имеют право выбирать: или сами занимаются уничтожением отходов, или платят пошлину государству. По приблизительным подсчётам Минприроды, доход от сборов может составить 20 миллиардов к 2020 году. Эта сумма будет достигнута при условии что все производители станут платить экологический налог.

Данное введение приведёт к тому, что произойдёт повышение цен на всё. Создатели законопроекта объясняют свои действия тем, что увеличение сбора должно являться стимулом для производителей самим заняться переработкой отходов.


 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 12:10

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