Жителей России ожидает рост цен на все

Ведомство предлагает повысить ставки на 11,4% для многих производителей. В первую очередь это коснётся производства бумажных мешков и сумок, пластмассовой упаковки, свинцовых аккумуляторов. На данный момент производители имеют право выбирать: или сами занимаются уничтожением отходов, или платят пошлину государству. По приблизительным подсчётам Минприроды, доход от сборов может составить 20 миллиардов к 2020 году. Эта сумма будет достигнута при условии что все производители станут платить экологический налог.Данное введение приведёт к тому, что произойдёт повышение цен на всё. Создатели законопроекта объясняют свои действия тем, что увеличение сбора должно являться стимулом для производителей самим заняться переработкой отходов.