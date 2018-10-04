В Мытищах дан старт строительству «Датского квартала»

По данным проекта, «Датский квартал» представляет собой комплекс из пяти жилых домов, которые имеют свою социальную (детские сады, школу, медцентр) и коммерческую инфраструктуру (магазины, кафе, сервисные объекты), а также благоустроенную территорию с детскими и спортивными площадками. При этом особенно подчеркивается, что «Датский квартал» будет качественно приспособлен для маломобильных жителей.В настоящее время стройка уже начата. Идет разработка котлована, заливается фундамент одного из жилых корпусов. Планируется, что первый дом с 1035 квартирами и подземным паркингом примет своих хозяев уже в 2021 году.Полностью реализовать проект планируется в пять очередей.