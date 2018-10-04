В Мытищах дан старт строительству «Датского квартала»
В подмосковных Мытищах менее чем в одном километре от МКАД появится новый жилой комплекс «Датский квартал». О начале строительства сообщают «Вести Подмосковья», ссылаясь на источник в пресс-службе застройщика, которым выступает ФСК «Лидер». Инвестиции в проект составили почти 20 миллиардов рублей.
По данным проекта, «Датский квартал» представляет собой комплекс из пяти жилых домов, которые имеют свою социальную (детские сады, школу, медцентр) и коммерческую инфраструктуру (магазины, кафе, сервисные объекты), а также благоустроенную территорию с детскими и спортивными площадками. При этом особенно подчеркивается, что «Датский квартал» будет качественно приспособлен для маломобильных жителей.
В настоящее время стройка уже начата. Идет разработка котлована, заливается фундамент одного из жилых корпусов. Планируется, что первый дом с 1035 квартирами и подземным паркингом примет своих хозяев уже в 2021 году.
Полностью реализовать проект планируется в пять очередей.
По данным проекта, «Датский квартал» представляет собой комплекс из пяти жилых домов, которые имеют свою социальную (детские сады, школу, медцентр) и коммерческую инфраструктуру (магазины, кафе, сервисные объекты), а также благоустроенную территорию с детскими и спортивными площадками. При этом особенно подчеркивается, что «Датский квартал» будет качественно приспособлен для маломобильных жителей.
В настоящее время стройка уже начата. Идет разработка котлована, заливается фундамент одного из жилых корпусов. Планируется, что первый дом с 1035 квартирами и подземным паркингом примет своих хозяев уже в 2021 году.
Полностью реализовать проект планируется в пять очередей.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 10:13