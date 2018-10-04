АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
LG официально анонсировала смартфон V40 ThinQ с пятью камерами
EUR 75.74 USD 65.42
Курс валют на 04.10.2018

В Мытищах дан старт строительству «Датского квартала»

В подмосковных Мытищах менее чем в одном километре от МКАД появится новый жилой комплекс «Датский квартал». О начале строительства сообщают «Вести Подмосковья», ссылаясь на источник в пресс-службе застройщика, которым выступает ФСК «Лидер». Инвестиции в проект составили почти 20 миллиардов рублей.
В Мытищах дан старт строительству «Датского квартала»

По данным проекта, «Датский квартал» представляет собой комплекс из пяти жилых домов, которые имеют свою социальную (детские сады, школу, медцентр) и коммерческую инфраструктуру (магазины, кафе, сервисные объекты), а также благоустроенную территорию с детскими и спортивными площадками. При этом особенно подчеркивается, что «Датский квартал» будет качественно приспособлен для маломобильных жителей.

В настоящее время стройка уже начата. Идет разработка котлована, заливается фундамент одного из жилых корпусов. Планируется, что первый дом с 1035 квартирами и подземным паркингом примет своих хозяев уже в 2021 году.
Полностью реализовать проект планируется в пять очередей.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 10:13

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Стиляга Ксения Бородина заправила штаны в носки
Стали известны подробности в деле каннибалов,
Disney готовит киноадаптацию мультфильма «Лило и
В здании администрации Санкт-Петербурга произошёл
В Петербурге после падения с девятого этажа погиб
Зрители обвинили шоу «Замуж за Бузову» в
В России вскоре могут появиться виртуальные
«Республика Грозный»: Бузова поздравила жителей
Дима Билан в Instagram показал снимок на фоне
Анну Седокову жёстко раскритиковали за обнажённые
СМИ: Певица Алёна Свиридова тайно вышла замуж
Хейтеры уверены, что Егору Холявину тяжело
Ученые: Эстроген помогает женщинам жить дольше
В Индии на туристов напал разъяренный слон
В Мытищах дан старт строительству «Датского
У Майи Донцовой отобрали трехкомнатные
Роскачество нашло в картошке химикаты, нитраты и
Дима Билан отправился в Тибет после проблем со
Ольга Орлова не пожелала приехать на концерт
Фанаты: Звезда «Дома-2» Анастасия Лисова
Voice Access от Google позволяет управлять
Регина Тодоренко показала подписчикам в Instagram
Россия заняла второе место по числу смертей во
Сестра умершей участницы «Дома-2» Полины
В Калининградской области женщина выбросила
Актриса Кейт Хадсон в третий раз стала мамой
Недовольный Максим Фадеев рассказал, кем друг
Астроном снял на видео движущийся по поверхности
Ученые разгадали скрытый текст свитка 16-го века
LG официально анонсировала смартфон V40 ThinQ с
Просмотреть все новости