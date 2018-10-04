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Audi обновила спортивный автомобиль R8 LMS

В рамках Парижского автосалона подразделение немецкого концерна Audi - Sport Customer Racing показало четвертую клиентскую модель, поразившую экспертов своей выносливостью. Речь идёт о транспортном средстве, ставшим более усовершенствованной версией R8 LMS GT3 2015.
Audi обновила спортивный автомобиль R8 LMS

В частности, была оптимизирована аэродинамика, улучшена прижимная сила, выносливость и долговечность трансмиссии увеличена. Что касается экстерьера, то стоит выделить измененную кузовную панель в задней части, оставшуюся без решётки. В передней части были изменены такие компоненты, как радиаторная решетка, боковые крылья, сплиттер и воздухозаборники.

Информации о двигателе пока не предоставлено, однако специалисты Audi уверяют, что R8 LMS оснащен 5,2-литровым «атмосферником» V10 на 585 лошадиных сил и крутящим моментом на 500 Нм.


 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 07:29

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