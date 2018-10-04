Audi обновила спортивный автомобиль R8 LMS

В частности, была оптимизирована аэродинамика, улучшена прижимная сила, выносливость и долговечность трансмиссии увеличена. Что касается экстерьера, то стоит выделить измененную кузовную панель в задней части, оставшуюся без решётки. В передней части были изменены такие компоненты, как радиаторная решетка, боковые крылья, сплиттер и воздухозаборники.Информации о двигателе пока не предоставлено, однако специалисты Audi уверяют, что R8 LMS оснащен 5,2-литровым «атмосферником» V10 на 585 лошадиных сил и крутящим моментом на 500 Нм.