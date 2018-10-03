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Путин считает, что США подрывают доверие к доллару

Владимир Путин заявил, что США допускают колоссальную ошибку, подрывая доверие к доллару. Об этом президент России рассказал 3 октября в рамках выступления на очередной пленарной сессии.
Путин считает, что США подрывают доверие к доллару

Со слов главы государства, это является наиболее типичной ошибкой практически всех империй. Сначала кажется, что всё устойчиво и не будет каких-либо негативных последствий, но они в итоге наступают. Андреем Костиным, стоящим во главе ВТБ, 14 сентября было предложено изучить вариант отказа экономики РФ от доллара, если Штаты запретят отечественным банкам реализовывать расчеты в непосредственно в американской валюте. Инициативу поддержали в Минфине и Минэкономразвития.

Владимир Путин 2 октября тоже высказался в пользу данной инициативы. Глава МИД Сергей Лавров добавил, что отход различных мировых государств от расчетов в американских долларах приведет в итоге к ослаблению Вашингтона.


 
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Политика / Экономика
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:15

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