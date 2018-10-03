Бездетная Ирина Мирошниченко сделала аборт ради карьеры

У артистки нет детей, хоть она трижды была замужем. Впервые актриса связала себя узами брака с Михаилом Шатровым. Позже Ирина Мирошниченко узнала, что беременна. В тот момент кинозвезде предложили участвовать в проекте, а ее муж посоветовал супруге согласиться на предложение. Ради карьеры знаменитость приняла решение прервать беременность. Звезда со своим первым супругом прожила более 10 лет, после чего они разошлись.Затем Мирошниченко влюбилась в режиссера Витаутаса Жалакявичюса, но их отношения не сложились. Через некоторое время на съемочной площадке актриса познакомилась с третьим мужем Игорем Васильевым. Артистка в то время была задействована в важном спектакле и снова решилась сделать аборт. После Мирошниченко чуть не погибла в ДТП. По мнению артистки, таким способом она расплатилась за свои грехи.