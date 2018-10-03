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Бездетная Ирина Мирошниченко сделала аборт ради карьеры

Ирина Мирошниченко в рамках шоу «Судьба человека» поведала, почему у нее нет детей. По словам актрисы, она сделала аборт ради работы.
Бездетная Ирина Мирошниченко сделала аборт ради карьеры

У артистки нет детей, хоть она трижды была замужем. Впервые актриса связала себя узами брака с Михаилом Шатровым. Позже Ирина Мирошниченко узнала, что беременна. В тот момент кинозвезде предложили участвовать в проекте, а ее муж посоветовал супруге согласиться на предложение. Ради карьеры знаменитость приняла решение прервать беременность. Звезда со своим первым супругом прожила более 10 лет, после чего они разошлись.

Бездетная Ирина Мирошниченко сделала аборт ради карьеры

Затем Мирошниченко влюбилась в режиссера Витаутаса Жалакявичюса, но их отношения не сложились. Через некоторое время на съемочной площадке актриса познакомилась с третьим мужем Игорем Васильевым. Артистка в то время была задействована в важном спектакле и снова решилась сделать аборт. После Мирошниченко чуть не погибла в ДТП. По мнению артистки, таким способом она расплатилась за свои грехи.


 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:44

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