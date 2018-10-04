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Астрологи назвали пары по знакам зодиака, склонные к измене

Астрологи открыли секрет, какие пары по знаку зодиака будут изменять друг другу. Жизнь таких личностей будет похожа на что угодно, только не на любовь.
Астрологи назвали пары по знакам зодиака, склонные к измене

Телец и Овен, со слов экспертов, это первая пара, представитель которой непременно пойдёт «на сторону». Кто-то из партнеров окажется не в состоянии продолжительное время наслаждаться домашней обстановкой. Близнецы и Весы оба являются легкомысленными, поэтому чрезмерно привязываться друг к другу не станут. Союз Рака и Козерога может завершиться изменой.

Стрелец и Лев начнут требовать к себе особого отношения, не сумев при этом его дать своему партнёру. Рыба и Скорпион тоже склонны к неверности, а Водолей и Дева не понимают друг друга. Они сильно разные, и спустя время будут искать себе партнёра, отвечающего их запросам.


 
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Наука
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 04:01

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