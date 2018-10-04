Астрологи назвали пары по знакам зодиака, склонные к измене

Телец и Овен, со слов экспертов, это первая пара, представитель которой непременно пойдёт «на сторону». Кто-то из партнеров окажется не в состоянии продолжительное время наслаждаться домашней обстановкой. Близнецы и Весы оба являются легкомысленными, поэтому чрезмерно привязываться друг к другу не станут. Союз Рака и Козерога может завершиться изменой.Стрелец и Лев начнут требовать к себе особого отношения, не сумев при этом его дать своему партнёру. Рыба и Скорпион тоже склонны к неверности, а Водолей и Дева не понимают друг друга. Они сильно разные, и спустя время будут искать себе партнёра, отвечающего их запросам.