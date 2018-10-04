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С Екатериной Варновой никто не хочет общаться в Instagram

На своей странице в Instagram Екатерина Варнава опубликовала пост, в котором сетует на то, что фанаты не хотят с ней общаться. Звезда желает контактировать со своими поклонниками, как это делают другие знаменитые личности.
С Екатериной Варновой никто не хочет общаться в Instagram

Варнава выступила с претензиями в адрес своих подписчиков, её волнует, почему они никогда не интересуются её точкой зрения. При этом её коллеги постоянно говорят о подобном внимании со стороны поклонников, однако участница Comedy Woman в этом плане чувствует себя обделённой. В то же время она жалуется на то, что ей часто рекомендуют поесть, навязывая советы с правильным питанием. Также фанаты требуют, чтобы теледива забеременела, а ей хочется, чтобы подписчиков интересовало её мнение, касающееся их проблем.

Многие фанаты поспешили посочувствовать Екатерине Варнаве, отмечая в комментариях, что рядовые пользователи не в праве раздавать рекомендации занятой артистке. Однако даже после настойчивого намёка звезды за советом к ней мало кто обратился.


 
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Добавил: Алина Сегодня, 06:02

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