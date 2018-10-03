В Перми школьника не пустили на уроки из-за джинсов

Гражданка до глубины души возмущена поведением директора школы в Чайковском Пермского края. Её сын вернулся утром из школы, объяснив матери, что его не пустили на занятия из-за внешнего вида. По словам автора поста: «Не понравились джинсы! Как внешний вид может влиять на качество обучения?»После беседы мамы ученика с директором школы было выяснено, что это не личная прихоть руководителя учреждения образования. Устав школы ещё никто не отменял, и в нём чётко прописано, что учащиеся должны приходить в учебное заведение в «деловом стиле» одежды. В начале учебного года все ученики знакомятся с уставом школы, и знают, что нарушать его нельзя.