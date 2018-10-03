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В Перми школьника не пустили на уроки из-за джинсов

На своей странице в социальной сети мама школьника из Перми возмутилась тому, что её сына не пустили в школу на уроки. Произошло это из-за джинсов.
В Перми школьника не пустили на уроки из-за джинсов

Гражданка до глубины души возмущена поведением директора школы в Чайковском Пермского края. Её сын вернулся утром из школы, объяснив матери, что его не пустили на занятия из-за внешнего вида. По словам автора поста: «Не понравились джинсы! Как внешний вид может влиять на качество обучения?»

После беседы мамы ученика с директором школы было выяснено, что это не личная прихоть руководителя учреждения образования. Устав школы ещё никто не отменял, и в нём чётко прописано, что учащиеся должны приходить в учебное заведение в «деловом стиле» одежды. В начале учебного года все ученики знакомятся с уставом школы, и знают, что нарушать его нельзя.


 
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Общество
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 17:34

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