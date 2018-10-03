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В России планируют начать готовить космических геологов

В скором времени в России развернут масштабную подготовку космических геологов. Данный проект был разработан при помощи РГГУ и рассчитан на то, что специалисты станут изучать изображения, полученные со спутников.
В России планируют начать готовить космических геологов

Эксперты сообщили, что в ходе недавнего научного совета была поставлена задача - создать группу, которая займется космической геологией. Также отмечено, что на данный момент идет речь прежде всего о добыче полезных ископаемых на космических телах. В Солнечной системе, в частности, насчитывается приблизительно 700 тысяч астероидов, которые следует изучить.

Специалисты отмечают, что реализация подобного проекта может занять в сумме несколько лет. Дело в том, что добыча полезных ископаемых на космических телах требует тщательного изучения и имеет огромное количество различных ответвлений.


 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:35

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