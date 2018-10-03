В России планируют начать готовить космических геологов

Эксперты сообщили, что в ходе недавнего научного совета была поставлена задача - создать группу, которая займется космической геологией. Также отмечено, что на данный момент идет речь прежде всего о добыче полезных ископаемых на космических телах. В Солнечной системе, в частности, насчитывается приблизительно 700 тысяч астероидов, которые следует изучить.Специалисты отмечают, что реализация подобного проекта может занять в сумме несколько лет. Дело в том, что добыча полезных ископаемых на космических телах требует тщательного изучения и имеет огромное количество различных ответвлений.