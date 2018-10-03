В России получать посылки на почте теперь можно без паспорта

Чтобы получить простую электронную подписку, пользователям нужно заполнить заявку на сайте «Почта России». Процесс оформления подписки является дистанционным благодаря интеграции сервиса с Единым порталом госуслуг. В итоге чтобы подтвердить свою личность и заполнить анкетные данные, клиентам не придется непременно посещать отделение.Простую электронную подписку на данный момент уже оформили более 3,5 млн пользователей по всей России. При помощи нововведения в «Почте России» выдали более 20 млн различных посылок, а в преддверии новогодних праздников этот объём значительно увеличится.