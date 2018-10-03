В России получать посылки на почте теперь можно без паспорта
Россияне без паспорта могут получать посылки на почте. Забрать пакет с заказом на «Почте России» теперь можно при помощи электронной подписки, которая доступна каждому гражданину, имеющему учётную запись на Едином портале государственных услуг.
Чтобы получить простую электронную подписку, пользователям нужно заполнить заявку на сайте «Почта России». Процесс оформления подписки является дистанционным благодаря интеграции сервиса с Единым порталом госуслуг. В итоге чтобы подтвердить свою личность и заполнить анкетные данные, клиентам не придется непременно посещать отделение.
Простую электронную подписку на данный момент уже оформили более 3,5 млн пользователей по всей России. При помощи нововведения в «Почте России» выдали более 20 млн различных посылок, а в преддверии новогодних праздников этот объём значительно увеличится.
Чтобы получить простую электронную подписку, пользователям нужно заполнить заявку на сайте «Почта России». Процесс оформления подписки является дистанционным благодаря интеграции сервиса с Единым порталом госуслуг. В итоге чтобы подтвердить свою личность и заполнить анкетные данные, клиентам не придется непременно посещать отделение.
Простую электронную подписку на данный момент уже оформили более 3,5 млн пользователей по всей России. При помощи нововведения в «Почте России» выдали более 20 млн различных посылок, а в преддверии новогодних праздников этот объём значительно увеличится.
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Добавил: Алина Сегодня, 15:50