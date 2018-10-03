Отца возлюбленного Кати Жужи задержали за взятку в 2 миллиарда

После скандального увольнения с прославленного телепроекта «Дом-2» преданные поклонники Кати Жужи то и дело не устают удивляться тому, откуда же обворожительная брюнетка берет деньги на жизнь, ведь телезнаменитость не только много путешествует и одевается в дизайнерские дорогостоящие наряды, но и занимается воспитанием единственной дочери, что требует больших затрат. Многие фанаты Кати Жужи убеждены, что роскошную жизнь их любимице обеспечивает ее новый возлюбленный Артем Маркелов, а если быть точнее то его отец, известный бизнесмен, состояние которого оценивается в несколько миллиардов долларов.Несколько часов назад в Сети появилась информация, что 1 октября текущего года Валерия Маркелова, отца возлюбленного теледивы, задержали правоохранительные органы по подозрению в передаче взятки полковнику МВД Дмитрию Захаренко.На сегодняшний день журналистам еще не удалось выяснить, какой точный размер взятки, однако юрист олигарха сообщил, что речь идет о баснословной сумме. Также выяснилось, что адвокаты Валерия Маркелова пришли к выводу, что подобные взятки, которые оцениваются в 2 млрд, попросту не могли выплачиваться должностному лицу, не занимающему высокий пост.Адвокаты бизнесмена уверены, что против Валерия Маркелова уже давным-давно начали вести спланированные кампании, которые в результате обернулись против него такими серьезными последствиями. Невзирая на аргументы защитников олигарха, судья решил оставить нарушителя под арестом до следующего слушания. К слову, пока неизвестно, какую меру пресечения требует обвинение. Осудить мужчину могут на 15 лет.