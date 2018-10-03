Новый HR-V от Honda оснастили турбодвигателем специально под европейский рынок
Компания Honda модифицировала HR-V 2019 под европейский рынок. Изменения, хоть и не меняют в корне характеристики автомобиля, существенно его дополняют.
Над радиаторной решеткой появилась хромированная панель, заменяющая собой черный глянец предыдущей версии авто. Передний бампер стал более выразительным, а воздухозаборные секции прибавили в глубине. Фары, как утверждают эксперты, не только изменились в дизайне, но также и в характеристиках, что подтверждают обновленные проекционные линзы. Заднюю часть авто украшает хромированная панель, располагаясь прямо над номерным знаком. Технические характеристики автомобиля дополняет система турбо в составе двигателя объемом 1,5 литров. До 100 км/час новый HR-V разгоняется за 10,7 секунд, впрочем, АКПП слегка сокращает это время.
Перебрав систему поршней, производителям удалось повысить их долговечность и надежность. Более экономичный вариант двигателя, дизель объемом 1,6 литров, будет доступен ближе к весне 2019 года.
Над радиаторной решеткой появилась хромированная панель, заменяющая собой черный глянец предыдущей версии авто. Передний бампер стал более выразительным, а воздухозаборные секции прибавили в глубине. Фары, как утверждают эксперты, не только изменились в дизайне, но также и в характеристиках, что подтверждают обновленные проекционные линзы. Заднюю часть авто украшает хромированная панель, располагаясь прямо над номерным знаком. Технические характеристики автомобиля дополняет система турбо в составе двигателя объемом 1,5 литров. До 100 км/час новый HR-V разгоняется за 10,7 секунд, впрочем, АКПП слегка сокращает это время.
Перебрав систему поршней, производителям удалось повысить их долговечность и надежность. Более экономичный вариант двигателя, дизель объемом 1,6 литров, будет доступен ближе к весне 2019 года.
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 12:51