АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Обработанное мясо может вызвать рак молочной железы
EUR 75.23 USD 65.22
Курс валют на 03.10.2018

Новый HR-V от Honda оснастили турбодвигателем специально под европейский рынок

Компания Honda модифицировала HR-V 2019 под европейский рынок. Изменения, хоть и не меняют в корне характеристики автомобиля, существенно его дополняют.
Новый HR-V от Honda оснастили турбодвигателем специально под европейский рынок

Над радиаторной решеткой появилась хромированная панель, заменяющая собой черный глянец предыдущей версии авто. Передний бампер стал более выразительным, а воздухозаборные секции прибавили в глубине. Фары, как утверждают эксперты, не только изменились в дизайне, но также и в характеристиках, что подтверждают обновленные проекционные линзы. Заднюю часть авто украшает хромированная панель, располагаясь прямо над номерным знаком. Технические характеристики автомобиля дополняет система турбо в составе двигателя объемом 1,5 литров. До 100 км/час новый HR-V разгоняется за 10,7 секунд, впрочем, АКПП слегка сокращает это время.

Перебрав систему поршней, производителям удалось повысить их долговечность и надежность. Более экономичный вариант двигателя, дизель объемом 1,6 литров, будет доступен ближе к весне 2019 года.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 12:51

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Хоррор Amnesia: The Dark Descent получил сложный
Ученые успешно применили антибиотик на рецидиве
Герман Каплун: Как привлечь инвестора в Россию
В Ленинградской области ребенка изнасиловали
«Путешественник» во времени при проверке на
Новый HR-V от Honda оснастили турбодвигателем
Отца возлюбленного Кати Жужи задержали за взятку
Эксперты назвали 8 основных признаков
В ОАЭ назвали самую горячую девушку на планете
Ученые: Обработанное мясо может вызвать рак
На Ставрополье арестовали женщину, "заказавшую"
Анна Хилькевич усердно борется с лишним весом
В США девушка напала на парня из-за отказа в сексе
Объявивший себя врагом государства рэпер Face
Ольга Бузова анонсировала свой новый альбом
В Перми пьяный священник украл сумку и угнал
Российский космонавт показал с МКС Большой
Компания Microsoft выпустила обновление Windows
Юлия Салибекова пожаловалась подписчикам на
Звезда «Дома-2» Вова Гаути был избит на съемках
Россияне назвали возраст, в котором наступает
Стартовал сбор средств на электронную пишущую
В США фитнес-браслет разоблачил 90-летнего убийцу
Граждане России будут отдыхать в течение 10 дней
Софи Тернер рассказала о неловком знакомстве с
Валерий Начушкин из-за травмы пропустит начало
Антон Гусев свои образы копирует с модного
Учёные: Нашли новое лекарство от старости
Хиллари Клинтон сравнила «вмешательство РФ» в
Облаченная в купальник Кейт Мосс разочаровала
Просмотреть все новости