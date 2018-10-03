Жителям России предложили новый вид ипотеки

Владимир Якушев, стоящий во главе Минстроя РФ, рассказал: «Ряд нормативных документов после доработки может начать действовать по всей территории РФ. Названные поправки мы подготовим на рассмотрение во время весенней сессии».Глава Минстроя также отметил, что существует льготная ипотека, которая идёт как первоначальный взнос за жильё находящееся в аварийной ситуации. Процентная ставка этой ипотеки составляет 5-7 % годовых. Федеральный проект по расселению аварийного жилфонда в России – это часть национального проекта «Жилье и доступная среда».